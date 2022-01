Google Chrome 97 est disponible : la liste des nouveautés

Google propose au téléchargement la version stable de Chrome 97. Il y a quelques nouveautés au programme, c’est l’occasion de les découvrir une par une.

Les nouveautés de Chrome 97

Chrome 97 apporte quelques modifications aux paramètres de confidentialité et de sécurité. Vous pouvez désormais supprimer toutes les données stockées par un site Web. Auparavant, vous ne pouviez supprimer que des cookies individuels. Ce nouveau paramètre se trouve dans Paramètres > Sécurité et confidentialité > Paramètres des sites > Afficher les autorisations et les données enregistrées pour les différents sites.

La nouvelle version est aussi l’occasion d’apporter des modifications au niveau des Web Apps. Celles-ci peuvent désormais avoir la barre d’application supérieure. Cet espace peut être utilisé pour des éléments tels que les barres de recherche, les boutons de navigation et les couleurs.

Parmi les autres nouveautés, il y a un meilleur support du HDR avec le CSS. C’était en test depuis Chrome 94 et la nouvelle version l’active pour tout le monde. Cela permet aux développeurs d’activer le contenu HDR sans compromettre l’expérience de ceux qui n’ont pas d’écran HDR.

Dernier point, Chrome 97 propose une nouvelle API pour le clavier, Keyboard MAP. Elle se veut discutable puisqu’elle permet à un site d’avoir connaissance des touches sur lesquelles vous appuyez. Des groupes comme Apple et Mozilla (Firefox) critiquent cette API, estimant qu’elle ne respecte pas la confidentialité et pourrait être utilisée pour l’empreinte numérique (fingerprint). C’est pour cette raison que Safari et Firefox ne l’intègrent pas.

Chrome 97 est disponible dès maintenant au téléchargement sur google.fr/chrome.