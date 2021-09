Google Chrome 94 est disponible : la liste des nouveautés

Google propose aujourd’hui la version stable de Chrome 94 au téléchargement. C’est la première version à arriver dans le nouveau calendrier de sortie avec une nouvelle mise à jour « majeure » toutes les quatre semaines. C’était une fois toutes les six semaines jusqu’à présent.

Les différentes nouveautés de Google Chrome 94

Google a modifié les paramètres de Chrome 94 de manière à ce qu’il ne s’agisse plus d’une page unique et continue. Au lieu de cela, vous ne verrez plus qu’une seule section à la fois pour rendre le menu. Cela permet de se focaliser sur chaque section. La barre latérale est toujours là pour basculer d’une section à une autre.

Un autre changement arrivé avec Chrome 94 est la mise en place d’une page dédiée qui recense les nouveautés du navigateur. Ironiquement, cette page n’est pas encore à jour et liste les nouveautés de la version 93 qui a vu le jour le mois dernier. On notera au passage que Google recense ici les nouveautés principales et non la totalité des changements de chaque mise à jour.

Parmi les autres nouveautés, il y a un nouveau mode qui force une connexion HTTPS à tous les sites. Si un site n’est pas compatible, le navigateur affiche une alerte demandant à l’utilisateur s’il veut charger le contenu en HTTP. Aussi, le hub de partage permet aux utilisateurs de copier rapidement des liens, de générer un QR code, de diffuser et d’enregistrer des pages. Parallèlement, une section « Partager le lien vers » répertorie Twitter, Reddit, Facebook et d’autres réseaux sociaux. Cette fonctionnalité apparaît à droite de la barre d’adresse. Vous pouvez l’activer manuellement en activant l’option en entrant chrome://flags/#sharing-hub-desktop-omnibox dans la barre d’URL.

Disponible dès maintenant au téléchargement

Chrome 94 est disponible dès maintenant au téléchargement depuis google.fr/chrome. Cette version du navigateur bouche 19 failles de sécurité selon les informations partagées par Google.