HoloLens 3 : Microsoft assure que le casque « se porte très bien », malgré les rumeurs d’abandon

Microsoft réagit aux rumeurs d’abandon du futur casque HoloLens 3, assurant que tout va bien. Cela fait suite à une information publiée cette semaine par Business Insider, le site affirmant que le projet était à l’arrêt.

Alex Kipman, le cadre qui supervise la division de Microsoft pour le casque HoloLens, a réagi sur Twitter. « Ne croyez pas ce que vous lisez sur Internet. HoloLens se porte très bien et si vous cherchez sur Internet, ils ont aussi dit que nous avions annulé l’HoloLens 2… qui, aux dernières nouvelles, a été expédié avec succès ».

don't believe what you read on the internet. #HoloLens is doing great and if you search said internet they also said we had cancelled #HoloLens2… which last I checked we shipped with success [)-)

— Alex Kipman (@akipman) February 3, 2022