🔥 [#Promo] Forfaits SFR RED et B&You 10 Go à 5€/mois + 100 et 200 Go

SFR RED propose une promotion pour ses forfaits mobiles et Bouygues Telecom (B&You) a décidé de lui répondre en s’alignant sur les prix. On retrouve trois offres dès 4,99€/mois.

Des promotions pour les forfaits chez SFR RED et B&You

Le premier forfait coûte 4,99€/mois (5€ chez SFR RED). Il comprend les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est de 10 Go en France métropolitaine. Depuis l’Europe et les DOM, il y a également les appels, SMS et MMS en illimité, mais le quota Internet est de 7 Go.

Vient ensuite le deuxième forfait à 9,99€/mois (10€ chez SFR RED). Il est identique au premier, à l’exception du quota Internet. Il y a 100 Go en France métropolitaine. Depuis l’étranger, on retrouve 14 Go chez SFR RED et 15 Go chez B&You.

Enfin, le troisième forfait coûte 14,99€/mois (15€ chez SFR RED). Là encore, la différence avec les autres forfaits touche Internet. L’enveloppe est de 200 Go en France métropolitaine. Depuis l’étranger, vous avez le droit à 17 Go chez SFR RED et 20 Go chez B&You.

Les forfaits sont sans engagement chez les deux opérateurs. Ceux pour SFR RED sont à retrouver sur cette page. Et ceux pour B&You sont à retrouver sur cette page. C’est disponible pendant quelques jours à peine, il ne faut donc pas trainer.