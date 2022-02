Même le patron de Spotify ne sait pas quand l’offre HiFi sera disponible

Spotify a annoncé il y a un an qu’une offre HiFi pour de l’audio sans perte devait arriver d’ici la fin de 2021, mais elle n’a pas vu le jour. Quand sera-t-elle disponible dans ce cas ? Même le patron du service de streaming n’a pas la réponse…

Spotify HiFi ? Toujours pas là…

Daniel Ek, le patron de Spotify, a été questionné sur l’offre HiFi lors de l’appel téléphonique avec les analystes qui a eu lieu après la publication des résultats financiers du groupe. Il a déclaré :

La plupart des fonctionnalités dont nous parlons, et notamment celles qui sont liées à la musique, se retrouvent dans les licences. Je ne peux donc pas vraiment annoncer quoi que ce soit de spécifique à ce sujet, si ce n’est que nous sommes en dialogue constant avec nos partenaires pour mettre cela sur le marché.

Spotify avait fait plaisir à beaucoup de monde il y a un an en annonçant l’arrivée (qui était supposée être prochaine) de sa nouvelle offre. Mais voilà, Apple Music et Amazon Music lui ont grillé la priorité en proposant à leurs clients une offre sans perte. Mieux, l’ajout s’est fait sans surcoût. Il semblerait que ce point ait totalement chamboulé Spotify, qui avait visiblement l’intention de facturer l’offre HiFi à ses clients. On peut donc imaginer que cela nécessite de nouvelles négociations avec les maisons de disques et celles-ci prennent visiblement du temps. Ou du moins, les labels et le service de streaming n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le prix. Il faut donc encore patienter.