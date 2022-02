Black Mirror IRL : les Etats-Unis veulent déployer des robots-chiens à la frontière avec le Mexique

Black Mirror ou n’importe qu’elle autre dystopie de S.F bien pensée devient chaque jour un peu plus le monde dans lequel nous vivons au quotidien. Les fortunés visitent l’espace, les jeux se font photo-réalistes, les smartphones se plient et demain, bientôt, nous chausserons des lunettes AR qui transfigureront notre réel.

Aux Etats-Unis, c’est le vénérable département de la Sécurité Intérieure qui vient de franchir un (gros) cap dans cette « science-fictionisation » du réel. Un communiqué de l’agence gouvernementale indique en effet que des robots-chiens de la startup Ghost Robotics patrouilleront bientôt le long de la frontière sud séparant les USA du Mexique.

Ce coin de frontière est considéré comme l’un des endroits les plus dangereux des Etats-Unis : les trafiquants en tous genres, souvent lourdement armés, en ont fait leur point de passage privilégié. L’usage des robots-chiens devrait donc limiter les pertes humaines et permettre de récolter (sans risques) des informations sur les traffics en cours.

Oui, il est aussi possible de monter une arme létale sur un robot Ghost Robotics, mais les robots frontaliers ne devraient pas en être équipés

Cette initiative du département de la Sécurité Intérieure suffit à prouver le niveau de performances atteint aujourd’hui par les robots quadrupèdes de type Spot (Boston Dynamics). Ces robots sont aujourd’hui capable de se déplacer avec aisance et rapidité sur tous les types de terrain, et peuvent être équipés d’un matériel extrêmement sophistiqué (caméras thermique, infrarouge pour la vision de nuit ou avec un énorme zoom, etc.).