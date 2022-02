Le Métavers coûte (très) cher à Meta… mais rapporte aussi déjà beaucoup

Pour la première fois de son histoire Facebook/Meta a perdu des utilisateurs, et le bénéfice net du GAFAM a baissé de 8%. L’abandon de la crypto Diem et la monétisation plus faible que prévu des Reels d’Instagram ont fermé le bal des mauvaises nouvelles pour le numéro un du réseau social. Outre la lourde chute de l’action Meta en bourse qui est logiquement venue sanctionner ces déconvenues, la publication des résultats pour le quatrième trimestre 2021 était aussi l’occasion de se rencarder sur la viabilité économique du fameux Métavers… et on n’a pas été déçu.

Dans la liste des chiffres qui font mal, il y a bien sûr les pertes trimestrielles sur toutes l’année 2021, pertes essentiellement dues aux énormes investissements de Meta dans les technologies et services du Métavers. Le Meta Reality Labs, la division du Meta Quest et de ses services a ainsi accusé des pertes de 10,2 milliards de dollars l’an dernier (dont 3,3 milliards de pertes sur le seul quatrième trimestre). Ces pertes sèches ne doivent cependant pas masquer le fait que le Reality Labs gagne déjà de l’argent, et en fait beaucoup gagner aux développeurs qui se lancent dans la VR.

Ainsi, l’Oculus Store a rapporté plus d’1 milliard de dollars depuis son ouverture, dont une grande fraction est revenue aux développeurs. Plus de 120 titres proposés dans le Store ont généré des recettes supérieures à 1 million de dollars (une somme énorme pour un petit studio indé), 17 titres ont généré plus de 5 millions de dollars, et 8 titres ont franchi la barre des 20 millions de dollars.

Ces ventes massives de jeux/applications VR cumulées aux ventes des casques Meta Quest 2 ont permis au Meta Reality Labs d’engranger un chiffre d’affaires de 2,3 milliard de dollars en 2021 ! Cela ne permet pas (encore) de compenser les 12 milliards investis en 2021 par Meta, mais la croissance de la division VR est telle que le point d’équilibre sera sans doute atteint d’ici quelques années à peine.