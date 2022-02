Sous la pression des studios partenaires, Team 17 retire ses NFTs Worms

Il y a quelques jours, l’éditeur et studio Team 17 lançait en grandes pompes les MetaWorms, des NFT atour de sa célèbre licence de lombrics combattants. Histoire de bien arranger la sauce, ces NFT étaient proposés en collaboration avec Coin 4 Planet, une société qui utilise un procédé écolo, des Refeed Farms, à base de composts produits par des vers d’élevage. Malgré l’étiquette « verte » de l’opération, c’est peu dire que les studios partenaires de Team 17 n’ont pas vraiment été emballés.

NFT

Rapidement, la fronde a pris les allures de feu nourri. Ainsi, le studio SMG (Move Out) s’est montré d’une clarté de roche – « Nous ne voulons pas que notre nom soit associée à des NFT ou à tout ce qui touche aux cryptos et autres blockchains » – bientôt rejoint par Ghost Town Games (Overcooked) puis par le studio Navegente (Greak : Memories of Azur).

pic.twitter.com/0PZyxSSpkA — Navegante – Greak: Memories of Azur is OUT NOW!! (@NaveganteGames) January 31, 2022

Les propos les plus durs sont venus du studio Aggro Crab (Going Under) :« Nous pensons que les NFT ne sont pas respectueuses de l’environnement, ni utiles, et qu’elles ne sont qu’une p***** d’arnaque. […] Inutile de dire que nous ne travaillerons pas avec eux sur d’autres titres, et nous encourageons les autres développeurs indépendants à faire de même, à moins que cette décision ne soit annulée ».

La menace des studios indés a porté ses fruits : Team 17 a annoncé il y a quelques heures qu’il annulait son opération NFT autour de la franchise Worms :

Team17 is today announcing an end to the MetaWorms NFT project. We have listened to our Teamsters, development partners, and our games’ communities, and the concerns they’ve expressed, and have therefore taken the decision to step back from the NFT space. — Team17 (@Team17) February 1, 2022

Les NFT semblent décidément chatouiller la fibre financière des éditeurs, et les réactions des petits studios ainsi que des joueurs parviennent pour l’instant à faire refluer la vague… mais pour combien de temps ?