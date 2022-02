Withings rachète l’allemand 8fit : bientôt de nouveaux services pour les appareils connectés de la marque ?

Withings, l’un des leaders (français qui plus est) sur le marché des appareils de santé connectés, vient de racheter l’allemand 8fit. Ce dernier a publié l’application éponyme de coaching personnalisé destinée aux sportifs ou aux personnes en recherche de bien être. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

Les appareils de Withings ne manquent pourtant pas de fonctions (détection du taux d’oxygène dans le sang, ECG, balance capable de détecter les neuropathies), mais force est de constater que le fabricant s’est focalisé exclusivement sur des fonctions de santé. Withings a du considérer que la pratique plus ou moins régulière d’un sport et donc qu’une fonction de coaching sportif, pourrait aussi avoir du sens avec certains de ses produits (smartwatch par exemple).

En outre, les fonctions de coaching de 8fit seront directement intégrées dans l’app de Withings, ainsi que le confirme Mathieu Letombe, le directeur général de la statup française :« L’idée à terme est de proposer les programmes et les contenus de fitness, de nutrition et de méditation de 8fit directement dans notre application, afin de relier le monitoring de santé que nous proposons avec nos objets connectés, aux actes du quotidien qui ont un impact positif sur la santé, et ainsi améliorer la prévention des maladies ».