Horizon Forbidden West : premières vidéos de gameplay de la version PS4 Pro

Horizon Forbidden West est passé gold (le jeu est fini en somme) ! Et pour fêter cet accomplissement, le studio Guerrilla nous livre une petite surprise en publiant les trois premières vidéos de gameplay de la version PS4 Pro du jeu ! Les premiers screenshots de la version PS4 étaient déjà spectaculaires, mais les vidéos de gameplay de cette version PS4 Pro nous font réellement écarquiller les yeux. Non pas que nous n’ayons rien vu de plus épatant techniquement sur consoles et PC depuis un an (la démo Matrix et la vidéo de gameplay d’Hellblade 2 sont passés par là), mais un tel niveau de rendu sur une machine de 2 tflops (4 tflops pour la PS4 Pro) reste tout de même surréaliste (et cela montre aussi l’énorme évolution des moteurs graphiques modernes, qui optimisent toujours plus le rendu).

Bref, Horizon Forbidden West s’annonce comme une grosse grosse baffe sur PS4, peut-être même plus que sur PS5 proportionnellement à la puissance disponible de la console, même si bien sûr la version PS5 disposera forcément de quelques niveaux de détails supplémentaires et d’une plus grande fluidité d’affichage. On note enfin que plusieurs médias ont eu la possibilité de jouer aux première heures du titre et que les retours sont franchement enthousiastes. Le studio Guerrilla aurait ainsi corrigé la grande majorité des « défauts » du premier Horizon, notamment l’absence de verticalité et un open world finalement limité en interactions passé la chasse aux bestioles biomécaniques. Horizon Forbidden West sera disponible sur PS4 et PS5 le 18 février prochain.