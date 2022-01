Discord connaît une importante panne

Discord ne fonctionne plus en ce moment à cause d’une importante panne. Il n’est plus possible d’envoyer ou recevoir des messages ou images avec ses amis ou d’autres personnes en ligne.

Grosse panne en cours sur Discord

« Nous enquêtons actuellement sur une panne généralisée de l’API et nous nous efforçons de la résoudre dès que possible », a tweeté Discord. La messagerie renvoie vers une page d’état système nous apprenant qu’il y a eu des premiers soucis à 20h49.

We are currently investigating a widespread API outage and are working to resolve this ASAP. More details on our status page: https://t.co/rq97JXB3gV pic.twitter.com/6tRWTf7QqM — Discord (@discord) January 26, 2022

« Nous avons identifié le problème sous-jacent à la panne de l’API, mais nous sommes confrontés à un problème secondaire sur l’un de nos clusters de base de données », a indiqué Discord. La messagerie a ensuite fait diverses optimisations et indique maintenant : « Plus de la moitié des utilisateurs de Discord sont de nouveau en ligne et fonctionnent normalement. Nous continuons à travailler pour remettre en ligne le reste des utilisateurs ».

La précédente panne de Discord a eu lieu en novembre dernier, après que des problèmes liés à Google Cloud ont causé des difficultés à l’application de communication.