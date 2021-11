Snapchat, Pokémon Go, Spotify et d’autres en panne à cause de Google Cloud

Une importante panne est en cours chez Google Cloud, ce qui provoque une indisponibilité de Snapchat, Spotify, Discord, Pokémon Go et d’autres services. Tous s’appuient sur les serveurs de Google, d’où le problème chez tout le monde.

Sur son site de suivi, Google Cloud indique que la panne a débuté à 18h53 (heure française). « Notre équipe d’ingénieurs continue d’enquêter sur ce problème », a indiqué le groupe. Depuis, il fait savoir que le problème est partiellement résolu. « Les clients ne pourront pas appliquer les changements à leurs répartitions de charge jusqu’à ce que le problème soit entièrement résolu. Nous n’avons pas d’échéance pour la résolution complète du problème à ce stade », précise Google.

Spotify a posté un tweet évoquant la panne. Le groupe dit simplement qu’il vérifie ce qui coince :

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted.

Rocket League a également publié un tweet à ce sujet :

Rocket League and Rocket League Sideswipe are both experiencing services outages. Matchmaking, Parties, and more may not be available at this time.

Updates to follow, and go to https://t.co/FeCnPA9Ksi for more details. pic.twitter.com/lnI0i1WgFl

— Rocket League Status (@RL_Status) November 16, 2021