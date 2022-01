Google Stadia Pro : les jeux offerts en février 2022

Google dévoile la liste des jeux qui seront offerts avec Stadia Pro tout au long du mois de février. Il y aura sept titres. Pour rappel, Stadia Pro permet de jouer en 4K avec du son surround, là où l’offre de base se limite à du 1080p et du son stéréo.

Les jeux Stadia Pro offerts en février 2022

Le premier jeu offert avec Stadia Pro en février sera Life Is Strange Remastered. Le titre suit l’histoire de Max Caufield, une étudiante en photographie ayant le pouvoir de remonter dans le temps, et son amie Chloé Price.

Le deuxième jeu est lié au premier puisqu’il s’agit de Life is Strange : Before the Storm Remastered. Préquelle de Life is Strange qui se situe trois ans plus tôt et se focalise sur l’amitié entre les personnages Chloé Price et Rachel Amber.

En tant que troisième jeu, on retrouve Cosmic Star Heroine. Un RPG futuriste réalisé en pixel-art et rendant hommage aux débuts du genre. Il met le joueur dans la peau d’Alyssa. Cette dernière est une espionne intergalactique renommée, équipée de nombreux gadgets.

En quatrième, il s’agit de Merek’s Market. Jouable en solo ou en coopération jusqu’à 4 joueurs, où le but est de faire tourner la boutique de Merek, en fabriquant les objets que les clients souhaitent, à travers de nombreux niveaux de plus en plus exigeants.

Vient ensuite Nanotale – Typing Chronicles en tant que cinquième titre. Incarnez une jeune Archiviste qui recense les mystères et les merveilles d’un monde à l’agonie et levez le voile sur de sombres vérités.

Le sixième jeu offert avec Stadia Pro en février est One Hand Clapping. Jeu de plateforme de puzzle 2D unique qui vous invite à chanter dans un microphone pour résoudre des puzzles musicaux.

Enfin, le septième et dernier titre est PHOGS!. Vous incarnez deux chiens reliés entre eux, embarqués dans une aventure palpitante truffée d’énigmes.