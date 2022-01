Les films Mission Impossible 7 et 8 sont reportés à 2023 et 2024

Vous attendiez avec impatience les dernières voltiges insensées de ce grand fou de Tom Cruise ? Il va falloir attendre encore. Paramount Pictures vient en effet de décaler d’une bonne année les sorties des Mission Impossible 7 et 8. Mission Impossible 7 devait enfin arriver en salles cette année, mais il faudra désormais patienter jusqu’au 14 juillet 2023 pour admirer les pirouettes de l’acteur-cascadeur américain. Quant au film Mission Impossible 8, prévu lui pour 2023, la sortie en salles a été fixée au 28 juin 2024.

Bien évidemment, c’est encore et toujours la pandémie de Covid-19 qui a forcé la main de Paramount Pictures, sachant que le tournage de Mission Impossible 7 et 8 (tournés ensemble) avait déjà été suspendu pendant plusieurs mois. Pour rappel, Mission Impossible 7 et 8 sont réalisés par Christopher McQuarrie, à qui l’on devait déjà Mission Impossible: Fallout (6). On retrouvera aussi à l’écran Simon Pegg et Ving Rhames, les deux acolytes incorruptibles du super agent. Que les fans de Cruise se consolent cependant : l’acteur sera à l’affiche de Top Gun 2, dont la sortie en salles est bien prévu, elle, pour cette année (le 25 mai prochain). Tom Cruise a aussi dans ses cartons un film d’action dont l’une des séquences se déroulera à bord de la véritable station spatiale internationale. La NASA et le studio producteur du film sont d’ailleurs toujours en pourparlers pour définir les conditions du tournage et la date de lancement.