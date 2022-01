Google prépare un Chromecast HD moins cher

Un nouveau Chromecast va voir le jour et il sera moins cher que les modèles existants, selon Protocol. Il intéressera surtout les personnes pour qui avoir la meilleure qualité d’image n’est pas une priorité.

Un nouveau Chromecast pour 2022

Ce nouveau Chromecast avec Google TV supportera le 1080p mais pas la 4K contrairement au modèle existant. Il y aura au moins la prise en charge de l’affichage à 60 Hz. Au niveau des caractéristiques techniques, il est question du processeur Amlogic S805X2 et de la puce graphique Mali-G31. L’avantage est que le support du codec vidéo AV1 est présent. Pour le reste, il y a 2 Go de RAM mais la quantité de stockage n’est pas précisée. Le modèle actuel dispose de 8 Go de stockage, ce qui est plus que léger selon de nombreux utilisateurs qui ont la clé HDMI.

Le prix exact est pour l’instant inconnu. Mais il pourrait bien s’agir d’un tarif autour de 30 dollars/euros. Google vend toujours un Chromecast d’entrée de gamme pour 35 dollars et ce modèle a trois ans. Le nouveau aurait l’avantage d’être plus intéressant, avec au passage une télécommande dans le boîte.

Dernier élément : la disponibilité. Le nouveau Chromecast HD doit sortir cette année aux États-Unis et au Canada. Une sortie en France et dans les autres pays devrait également avoir lieu, mais potentiellement un peu plus tard.