Microsoft propose enfin Android 11 pour son Surface Duo

Microsoft rend enfin disponible la mise à jour Android 11 pour son Surface Duo, après une longue période d’attente. Cette version devait initialement arriver avant la fin de 2021, mais il y a eu du retard.

Enfin Android 11 disponible pour le Surface Duo

Le fait de proposer aujourd’hui Android 11 pour le Surface Duo n’est en soi pas très glorieux. En effet, Google a sorti cette version en septembre… 2020. Nous sommes maintenant à Android 12 et Android 13 va voir le jour cette année. Autant dire que Microsoft n’a pas été pressé.

Android 11 apporte divers changements d’interface, comme une ombre de notification plus large, des widgets pour le launcher, de nouveaux contrôles de volume et de luminosité, des dossiers d’applications améliorés et une mise en page rafraîchie des paramètres. La mise à jour ajoute également de nouvelles fonctionnalités comme une nouvelle application Photos (basée sur OneDrive) et une meilleure prise en charge du Surface Pen, qui peut désormais être utilisé dans Outlook ou pour annoter des photos.

Les utilisateurs peuvent aussi désormais lancer OneNote à l’aide du bouton supérieur du Surface Pen, tout comme le Surface Duo 2 après sa récente mise à jour de décembre. En outre, d’autres améliorations de la stabilité, des gestes et du tactile sont de la partie.

Microsoft propose maintenant la mise à jour numérotée 2021.1027.156 pour son Surface Duo. Elle peut se télécharger en se rendant dans les paramètres du smartphones avec deux écrans. Elle pèse 2,38 Go.