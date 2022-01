AI Research SuperCluster : Meta dévoile son supercalculateur (pour le Métavers ?)

La compétition fait rage dans le petit monde des super-calculateurs (ou super-computers). Jusqu’ici les poids lourds du secteurs sont des machines (ou plutôt d’immenses réseaux de processeurs) conçues par des fabricants chinois, japonais et américains. Meta se lance donc dans la bataille avec l’AI Research SuperCluster (RSC), un cluster de 760 Nvidia DGX A100 pour un total de 6080 GPUs reliés les uns aux autres. Meta affirme que la puissance de son super-calculateur équivaut à celle du Perlmutter conçu par le Lawrence Berkeley National Lab, ce dernier étant positionné à la 5ème place des supercomputers les plus puissants au monde.

Le monstre de Meta s’avère même supérieur au Fugaku japonais (le plus puissant des supercalculateurs) en FLOP/s (floating point operations per second) par coeur. A terme (d’ici la fin de l’année en cours selon Meta) la puissance de calcul du RSC sera de 1895000 teraFLOP/s (ou 1,9 exaFLOP/s), soit 4 fois la puissance du Fugaku (en virgule flottante, pas sur les entiers). Meta compte bien mettre cette réserve monumentale de puissance de calcul au service des traitements d’IA… et du Métavers, le concept « tendance » du moment étant d’ailleurs le tout dernier mot prononcé dans le trailer de présentation du AI Research SuperCluster.