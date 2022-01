Orange : on sait qui va (probablement) succéder à Stéphane Richard au poste de PDG

Ce n’est plus désormais qu’une formalité. On sait qui va succéder à Stéphane Richard au poste de PDG d’Orange : la candidature de Christel Heydemann vient d’être acceptée par L’Elysée et Bercy, suite à quoi il ne manque plus que le tampon du prochain conseil d’administration d’Orange (qui se tiendra en fin de semaine) pour entériner la nouvelle PDG.

Christel Heydemann, la très probable future PDG d’Orange

C’est donc une femme, Christel Heydemann, qui va remplacer Stéphane Richard, ce dernier ayant annoncé son départ suite à sa condamnation le 24 novembre dernier à un an de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende pour complicité de détournement de biens publics dans la très complexe affaire Tapie.

Christel Heydemann dirige actuellement la division européenne de Schneider Electric et siège au Conseil d’administration d’Orange depuis 2017. Cette polytechnicienne de 47 ans avait donc le profil idéal pour le poste, surtout après la défection de Frank Boulben et le choix décisif de l’Etat (actionnaire d’Orange à 23%), qui a écarté l’autre candidat, Ramon Fernandez (directeur financier d’Orange). Stéphane Richard assurera la succession avec Christel Heydemann durant les prochaines semaines.