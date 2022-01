Samsung Galaxy S22 : les prix en euros fuitent avec une mauvaise nouvelle

Après la fuite des prix en dollars, voici ceux en euros pour les Galaxy S22 de Samsung. Il s’agit des mêmes qu’au lancement des Galaxy 21 l’année dernière, mais il y a une mauvaise nouvelle pour le modèle Ultra.

Voici les prix des Samsung Galaxy S22 selon Roland Quandt, qui est très bien renseigné grâce à des sources dans le commerce :

Whoever said S22 series was to be cheaper, didn't think of Covid, parts shortages and inflation.

Actual official EURO prices:

S22 8/128GB = 849

S22 8/256GB = 899

S22+ 8/128GB = 1049

S22+ 8/256GB = 1099

S22 Ultra 8/128GB = 1249

S22 Ultra 12/256GB = 1349

S22 Ultra 12/512GB = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTz

— Roland Quandt (@rquandt) January 22, 2022