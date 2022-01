Galaxy S22 : Samsung va augmenter les prix

Samsung devrait présenter ses Galaxy S22 le 8 février prochain et les prix devraient être en hausse par rapport à la génération précédente. Est-ce à cause des matériaux de meilleure qualité ?

Une hausse de prix pour les Samsung Galaxy S22

Les informations de prix pour les Galaxy S22 viennent de chunvn8888, un leaker qui a régulièrement des informations sur Samsung. Selon ses dires, le Galaxy S22 débutera à 899 dollars aux États-Unis. Ce serait à partir de 1 099 dollars pour le Galaxy S22+ et de 1 299 dollars pour le Galaxy S22 Ultra. Samsung ajouterait donc 100 dollars pour chaque modèle en comparaison avec les Galaxy S21 et leurs prix de départ.

Nous avons aussi le droit aux tarifs pour le tablette Galaxy Tab S8. Le modèle de base coûterait moins de 850 dollars. Ce serait entre 900 et 1 000 dollars pour la Galaxy Tab S8+. Et pour la Galaxy Tab S8 Ultra, ce serait autour de 1 100 dollars. Là encore, c’est plus cher que les Galaxy Tab S7. Le modèle de base coûte par exemple 649 dollars.

Au vu des dernières fuites, Samsung présenterait les Galaxy S22 le 8 février, proposerait les précommandes le lendemain et la commercialisation aurait lieu le 24 février. En comparaison, les Galaxy S21 étaient disponibles à l’achat le 29 janvier 2021.