CharaChorder : le clavier futuriste qui permet de taper aussi vite que la pensée (ou presque…)

Vous n’êtes pas encore convaincu de vivre dans un vrai 2022 de S.F ? Après les jeux vidéo hyper réaliste, les humanoïdes, le coeur artificiel, les casques de VR qui nous plongeront bientôt dans une Meta-matrice, voici donc un autre argument dans le balance du « Le Futur, c’est maintenant ! ». Le CharaChorder ne ressemble à aucun autre clavier conventionnel avec ses boutons pressoirs que l’on peut diriger dans 4 directions. Cet appareillage étrange combiné à un logiciel spécialisé permet pourtant de taper… aussi vite que l’on pense !



Les 9 joysticks du CharaChorder permettent en effet plus de 17 milliards de combinaisons. Avec un peu de pratique et quelques raccourcis bien placés, il devient ainsi possible de taper 500 mots à la minute, soit une vitesse de frappe 5 fois plus rapide que ce que l’on peut obtenir avec un clavier conventionnel. L’astuce, car il y en a une, consiste ici à remplacer le frappe de charactères d’imprimerie par une frappe de mots, le clavier permettant de frapper plusieurs lettres à la fois.

Une version esthétiquement plus « classique » de ce clavier est aussi proposé sur le site du fabricant, le CharChorder Lite, qui fonctionne sur le même procédé malgré l’agencement de touches semblable à celui de n’importe quel clavier Azerty. Seul bémol, il semble que ces deux claviers soient surtout adaptés à la frappe de texte et deviennent une grosse galère dès lors qu’on utilise beaucoup de caractères spéciaux (comme pour la programmation). Plutôt pour le rédacteur-web, le journaliste ou le blogueur donc… Le CharaChorder est disponible à la vente sur le site du fabricant à 249,99 dollars (en rupture de stocks pour le moment) et le CharaChorder Lite peut être précommandé pour 199,99 euros.