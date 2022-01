Amazon annonce Amazon Style, sa première boutique de vêtements avec de la technologie

Amazon continue de s’aventurer dans les boutiques physiques et annonce Amazon Style, une enseigne qui se consacre aux vêtements. La première boutique ouvrira dans le courant de 2022 à Glendale, une ville qui se situe dans le comté de Los Angeles.

Amazon Style revoit notre façon d’acheter des vêtements

L’idée avec Amazon Style est que tout le monde puisse acheter des vêtements, qu’importe le budget. Le commerçant assure qu’on trouvera aussi bien des vêtements à 10 dollars que des jeans de marque pouvant atteindre les 400 dollars.

Comme on peut s’en douter, il y aura beaucoup de technologie dans les magasins. Amazon dit que les portants seront équipés de QR Codes que les clients pourront scanner pour connaître les tailles et les couleurs disponibles, les évaluations d’autres clients et les détails des produits. Ensuite, d’une simple pression sur un bouton, les articles sélectionnés seront envoyés dans une cabine d’essayage pour être essayés sans devoir d’abord fouiller dans les rayons. Amazon enverra également d’autres articles que ses algorithmes pensent pouvoir vous plaire. Une vidéo promotionnelle montre comment l’application alerte les clients lorsqu’une cabine d’essayage est prête.

Pour ce qui est des cabines d’essayage, il y aura des écrans tactiles pour demander à avoir davantage de vêtements à essayer, avec les vêtements qui sont directement apportés par des employés.

En outre, il sera possible de payer en boutique ou par le biais de l’application chez soi puis récupérer la commande dans une boutique Amazon Style. Mais étonnamment, Amazon n’évoque pas la possibilité de prendre des vêtements, quitter la boutique et être automatiquement facturé. Ce système existe pourtant avec la nourriture dans les enseignes Amazon Go et Amazon Fresh.

Il n’y a pour l’instant aucune information concernant une arrivée d’Amazon Style en France ou dans le reste du monde. Tout dépendra du succès de la boutique à Glendale. On peut se douter que le groupe va ensuite en ouvrir d’autres aux États-Unis avant de penser au monde.