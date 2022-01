Rachat d’Activision-Blizzard : Sony s’attend à ce que les jeux Activision restent multiplateformes

Sony a enfin régi officiellement à la procédure de rachat lancée par Microsoft pour récupérer Activision-Blizzard-King. C’est dans les colonnes du vénérable Wall Street Journal que le fabricant de PlayStation a choisi de livrer ses impressions : « Nous nous attendons à ce que Microsoft respecte les accords contractuels et continue de veiller à ce que les jeux Activision soient multiplateforme ». Ces déclarations font écho aux propos de Phil Spencer, qui laissait entendre juste après l’annonce du rachat que les jeux Activision pourraient rester multiplateformes : « Les jeux d’Activision Blizzard sont appréciés sur une variété de plateformes et nous prévoyons de continuer à soutenir ces communautés à l’avenir ».

Les prochains Call of Duty plein pot sur PS5 et day one dans le Game Pass. C’est l’option aujourd’hui la plus probable, à moins que…

Pour certains analystes, la stratégie du multiplateforme pourrait même être nécessaire pour convaincre les autorités de régulation de valider le rachat. D’autres pensent au contraire que Microsoft n’a pas versé 69 milliards de dollars pour ne rien changer à la situation existante. Ceci étant précisé, même en restant multiplateforme, un Call of Duty disponible day one sur le Xbox Game Pass et au prix fort sur PS5 augmenterait sans doute très sensiblement l’attractivité du service de Microsoft et de ses consoles Xbox (porte d’entrée la moins chère au Game Pass face aux couteux PC gaming).

Un document envoyé par Activision à la SEC juste après l’annonce du rachat laisse planer le risque d’exclusivités totales une fois les accords contractuels périmés : « Nous honorerons tous les engagements existants après l’acquisition. Comme pour l’acquisition de Minecraft par Microsoft, nous n’avons pas l’intention de retirer un quelconque contenu des plateformes où il existe aujourd’hui ».