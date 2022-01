Rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft : un pas vers le Métavers pour Xbox ? Pas si vite…

Dans la foulée du spectaculaire rachat d’Activision-Blizzard-King (69 milliards de dollars tout de même !), Satya Nadella, le CEO de Microsoft a lâché le mot tendance du moment, le METAVERS : « Le jeu est la catégorie de divertissement la plus dynamique et la plus excitante sur toutes les plateformes aujourd’hui et jouera un rôle clé dans le développement des plateformes métavers », a ainsi déclaré le patron de Microsoft. « Lorsque nous réfléchissons à notre vision de ce que peut être un métavers, nous pensons qu’il n’y aura pas de métavers unique et centralisé. Cela ne devrait pas être le cas. Nous devons prendre en charge de nombreuses plates-formes métavers ainsi qu’un écosystème robuste de commerce de contenu et d’applications. »

Est-ce à dire que Microsoft compte concurrencer Meta ou bien encore Sony et son PSVR2 pour se constituer un Métavers bien à lui permettant d’accéder aux nombreuses franchises désormais en sa possession ? En fait… pas vraiment. Car Phil Spencer, le grand stratégiste de la division Xbox avait été particulièrement clair sur le sujet, d’une certaine façon, en expliquant il y a quelques semaines que le Métavers à la sauce Xbox consistait à étendre le Game Pass sur le plus possible d’écrans : « J’applaudis ce que fait Sony, j’applaudis ce que fait Oculus, ce que Valve a fait. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qualifiées là-bas qui ont fait un travail VR incroyable. Mais oui, nous allons rester axée vers le grand public et les logiciels, et je pense que c’est un bon pari. »

Pas de contresens donc : il semble bien que chez Microsoft, le mot Métavers soit avant tout utilisé comme un synonyme d’« écosystème » , un écosystème strictement logiciel. La plateforme hardware importe peu… pourvu que ce ne soit pas un casque VR.