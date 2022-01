Konami écoule pour 162 000 dollars de NFT Castlevania (et youpiiiii)

Doit-on vraiment s’en réjouir ? La vente aux enchères de NFT Castlevania s’est soldée par un franc succès pour Konami. Cette vente a rapporté 162 000 dollars (pour seulement 14 NFT), dont 157 000 dollars reviennent directement à l’éditeur japonais (après commission). Les NFT sont pour les joueurs qu’ils disaient…

Les collectionneurs fortunés se sont donc arrachés des pièces uniques, comme ces quelques minutes de gameplay de plusieurs jeux Castlevania vendues finalement 17000 dollars, ou bien encore la carte du château de Dracula, vendue à plus de 26 000 dollars !

Cette carte du château de Dracula s’est écoulée à 26000 dollars

Il est tout de même plus que regrettable que pour fêter le 35ème anniversaire de Castlevania, Konami ait préféré ciblé les collectionneurs fortunés plutôt que les millions de fans de la franchise. L’annonce d’un remake, un Castlevania rétrogaming jouable gratuitement en ligne, des artworks et fonds d’écrans inédits téléchargeables gratuitement, il y avait sans doute mille et une idées plus gratifiantes pour les joueurs que cette vente de NFT pour portefeuilles bien garnis, le pire étant que le succès de cette initiative poussera sans doute Konami à récidiver dans l’indécence.

.