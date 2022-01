PlayStation Spartacus : Phil Spencer (Xbox) réagit au concurrent du Game Pass par Sony

Sony prépare un concurrent du Xbox Game Pass qui a pour nom de code Spartacus et qui permettra aux joueurs PlayStation d’accéder à un catalogue de jeux contre un abonnement mensuel. Cela devrait normalement arriver cette année. Phil Schiller, le responsable de la Xbox chez Microsoft, a réagi à cette information auprès d’IGN.

Phil Spencer réagit positivement à l’équivalent du Xbox Game Pass de Sony

« Comme vous le savez, beaucoup de ces choses s’entrecroisent en fait avec elles-mêmes, comme la rétrocompatibilité en matière de création d’une bibliothèque de jeux que nous avons sortis sur PC et console simultanément […] sachant que le Game Pass va arriver et que nous voulons apporter le Game Pass à de multiples plateformes — toutes ces décisions s’empilent en quelque sorte sur elles-mêmes », a commencé le responsable.

Phil Spencer poursuit et se dit en réalité plutôt ravi de cette future offre de Sony. « Je ne veux pas donner l’impression que nous avons tout compris, mais je pense que la bonne réponse est de permettre à vos clients de jouer aux jeux qu’ils veulent, où ils veulent y jouer, et de leur donner le choix sur la façon dont ils créent leur bibliothèque, et d’être transparent avec eux sur ce que sont nos plans en matière d’initiatives PC et nos initiatives cross-gen et d’autres choses. Donc, quand j’entends les autres faire des choses comme le Game Pass ou venir sur PC, cela a du sens pour moi parce que je pense que c’est la bonne réponse ».

Le Xbox Game Pass est souvent présenté comme étant le « Netflix du jeu vidéo ». Pour 9,99€/mois, il est possible de jouer à plein de jeux Xbox ou PC. L’abonnement Ultimate à 12,99€/mois ajoute la possibilité de jouer via le cloud.

Pour ce qui est de l’offre de PlayStation, Phil Spencer dit qu’il ne voit pas dans la volonté apparente de Sony d’imiter l’approche audacieuse de Microsoft. Il pense que c’est une preuve que lui et son équipe avaient raison d’insister sur le Game Pass dès le début. Il pense aussi que l’industrie devait de toute façon se tourner vers ce format. Microsoft a au moins l’avantage d’avoir de l’expérience dans le domaine, ce qui pourrait lui être bénéfique à terme.