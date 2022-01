Cybersécurité : le gouvernement veut financer massivement le numérique

Le gouvernement veut développer massivement ses investissements dans le numérique dans son projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (Lopmi) en y consacrant la moitié des 15 milliards d’euros supplémentaires annoncés par Emmanuel Macron.

Davantage d’investissement dans le numérique

« Les investissements dans le cyber représentent 50% de l’enveloppe supplémentaire annoncée », soit 7,5 milliards d’euros sur cinq ans, a indiqué cette semaine le ministère de l’Intérieur à l’AFP. Néanmoins, l’avenir de ce projet de loi, qui sera présenté début mars en Conseil des ministres, est suspendu à l’élection présidentielle. Il constitue donc en l’état actuel le programme sécurité du futur candidat Macron.

Lundi, lors de son déplacement à Nice, le chef de l’État a longuement insisté sur la nécessité de lutter contre la cyberdélinquance, évoquant la création de cyberpatrouilleurs. L’ambition du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin est de parvenir à numériser l’intégralité des documents officiels (cartes d’identité, permis de conduire, cartes grises, etc) et des procédures pénales (enregistrement de la plainte, audition, signature, etc). Le ministère a ainsi mandaté une start-up pour retranscrire numériquement les voix d’enfants lors de leur audition, ce qui n’est pas possible actuellement.

Un gros défi avec les Jeux olympiques de 2024

À plus court terme, il s’agit aussi pour le gouvernement de se doter de tous les outils nécessaires à la sécurisation des grands événements sportifs à venir, comme la coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques de 2024. Lors des Jeux de Tokyo, « le principal défi des autorités était de gérer la menace cyber », avait expliqué en octobre le général Marc Boget, commandant de la gendarmerie dans le cyberespace. « Il avait eu alors des milliards d’événements cyber recensés et 70 000 alertes avérées à vérifier durant les 20 jours de la compétition, soit 3 500 par jour », avait-il dit.

Pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris, les autorités s’attendent à un chiffre astronomique, de l’ordre de 400 000 attaques cyber. Il est prévu de consacrer un milliard d’euros d’investissement à la sécurisation de l’événement (nouveau centre de crise, caméras dans les stades, moyens de lutte contre les drones, etc).