Firefox en panne : problème résolu, Mozilla explique la raison

Les utilisateurs de Firefox ont connu des perturbations aujourd’hui, avec le navigateur qui plante. Le chargement des pages était soit très lent soit impossible. Mozilla, qui gère le navigateur, annonce que le problème est maintenant résolu et s’explique.

Comment résoudre le problème de Firefox qui plante et ne charge pas les pages ? C’est très simple : il suffit de fermer le navigateur puis de le rouvrir. Une modification a été faite au niveau des serveurs depuis quelques heures.

Quel était le problème ? Sur Twitter, Mozilla indique que son logiciel ne répondait plus en raison d’une modification des paramètres par défaut d’un fournisseur de cloud qui a déclenché un bug au niveau du HTTP/3 de Firefox. « Nous avons désactivé le changement de configuration et confirmé que le problème était résolu », assure Mozilla.

Earlier today, Firefox became unresponsive due to a change in defaults by a cloud provider which triggered a Firefox HTTP/3 bug. We disabled the configuration change and confirmed this fixed the issue.

— Firefox 🔥 (@firefox) January 13, 2022