Firefox en chute libre : près de 50 millions d’utilisateurs perdus en 3 ans

Cela commence à devenir très compliqué pour Firefox, à tel point que le navigateur a perdu près de 50 millions d’utilisateurs depuis 3 ans. Ils ont préféré un autre navigateur, comme Chrome de Google ou Edge de Microsoft.

Firefox beaucoup d’utilisateurs au fil des années

Selon les statistiques de Mozilla, le nombre déclaré d’utilisateurs actifs mensuels sur Firefox était d’environ 244 millions à la fin de 2018. C’est tombé à 198 millions à la fin du deuxième trimestre 2021. Cela représente donc une baisse considérable de 46 millions de la base d’utilisateurs. Si l’on considère que 2021 est l’année où les outils axés sur la protection de la vie privée ont connu une forte augmentation de leur base d’utilisateurs, Firefox est en train de connaître un déclin constant, alors qu’il mise justement sur la vie privée.

Beaucoup de navigateurs Internet (Chrome, Microsoft, Opera, etc) s’appuient sur Chromium. Mozilla utilise son propre moteur de rendu (Gecko) avec Firefox. Il arrive donc d’une certaine façon à proposer une réelle alternative par rapport aux autres. Mais il ne s’impose pas, bien au contraire.

Attention pour l’avenir…

Comment expliquer cette chute de près de 50 millions d’utilisateurs pour Firefox depuis 3 ans ? Google met beaucoup en avant son navigateur Chrome. C’est le navigateur par défaut sur Android et des messages sur le moteur de recherche de Google invitent les utilisateurs à l’installer quand ils sont sur un ordinateur. Aussi, Microsoft Edge se veut le navigateur par défaut de Windows 10 et attire de plus en plus de monde depuis son passage sur Chromium. Il est également arrivé sur Mac. Selon les données de Statcounter, Firefox a une part de marché de 3,45%, contre 3,4% pour Microsoft Edge. En comparaison, Chrome est très loin devant avec 65,12%. Safari est deuxième avec 18,65%.

Mozilla doit donc se réveiller pour éviter de connaître encore une perte d’utilisateurs. Le groupe devrait peut-être lever le pied sur le changement « fréquent » de l’interface. Aussi, le navigateur a souvent été en retrait au niveau des performances par rapport à la concurrence pendant des années. Cela ne donne pas forcément envie aux utilisateurs de l’installer aujourd’hui, bien qu’il y a eu de sacrées améliorations depuis.