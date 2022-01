Firefox en panne depuis ce matin : voici la solution (temporaire)

Les utilisateurs de Firefox (sur PC) ont de quoi râler devant leur tasse de café depuis ce matin. Le navigateur au renard roux est en panne, ou plutôt dysfonctionne dans les grandes largeurs. Certaines pages internet (pas toutes, ce qui est bizarre) ne se chargent jamais, ou plutôt semblent se charger sans jamais s’arrêter. Tous les utilisateurs ne semblent pas concernés par ce gros soucis, mais le bug est tellement répandu que des petits malins ont tenté de contourner le problème. Tip : ils y sont parvenus !

Si vous souhaitez retrouver un Firefox en état de marche, la solution temporaire consiste donc à taper « about:config » dans la barre d’adresses et une fois dans les réglages à rentrer « network.http.http3.enabled » dans le champ de recherche (désactiver ensuite le http3 via l’icône à droite). Il suffit alors de relancer le navigateur, et le tour est joué ! Mozilla serait tout de même bien avisé de mettre rapidement à jour son logiciel pour assurer la prise en charge du protocole http3.