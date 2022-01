Oups ! Zephyr, le masque futuriste de Razer, n’est finalement pas certifié N95

C’est ce qui s’appelle privilégier le clinquant sur l’efficace. Razer aura fait sonner les tambours et trompettes médiatiques pour vanter son Zephyr, un masque de protection au look futuriste et blindé de fonctions, mais à qui il manquera finalement l’essentiel : la mention « certifié N95 » a disparu de la fiche produit et des plaquettes de promo du masque, quelques semaines après que la plantureuse youtubeuse Naomi « SexyCyborg » (tout un programme) ait fait la démonstration des faiblesses de filtration du Zephyr.



A l’époque de la publication de la vidéo, Naomi estimait que Razer pouvait encore largement rectifier le tir sur cet aspect, mais il semble bien que l’entreprise a fait un choix économiquement plus rentable, soit vendre le masque Zephyr sur son seul look et quelques fonctions tape à l’œil, au détriment de toute utilité sanitaire. Razer fait même volte face et assure désormais sur son site que « Le Razer Zephyr et le Razer Zephyr Pro ne sont pas des masques certifiés N95, des appareils médicaux, des respirateurs, des masques chirurgicaux ou des équipements de protection personnelle, et ne sont pas pensés pour être utilisés dans un contexte médical. »

Stylés… mais totalement inutiles

Rappelons ici que la certification N95 (qui est celle du masque FFP2) correspond à un niveau de filtration d’au moins 95% des particules dans l’air, les virus de type Covid-19 rentrant dans la liste des particules. Dans ces conditions, difficile de conseiller l’achat d’un tel masque, aussi joli soit-il.