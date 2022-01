Stalker 2 prend du (gros) retard et glisse d’avril à décembre (PC, Xbox Series)

Stalker 2 : Heart of Chernobyl, l’un des gros AAA attendus sur PC (Steam, Epic Games Store), Xbox Series et Game Pass accuse désormais un gros retard, ce qui ne fera pas les affaires de la console de Microsoft, assez peu pourvue en gros titres sur le premier semestre. Le FPS post-apo du studio GSC Game World sortira finalement le 8 décembre 2022 alors que le lancement était initialement prévu pour avril. Ce retard suit de quelques semaines une triste polémique sur la mise aux enchères de modèles 3D en NFT. Une mauvaise passe pour le studio de Kiev.



Comme il est d’usage en pareille circonstance, les développeurs ont tenu à justifier ce gros retard: « Ces sept mois de développement supplémentaires sont nécessaires pour concrétiser notre vision et atteindre le niveau souhaité. S.T.A.L.K.E.R. 2 est le plus grand projet de l’histoire de GSC et nécessite des tests et un perfectionnement approfondis. » Le tout suivi d’un « nous faisons de notre mieux pour vous livrer un jeu à la hauteur de vos attentes ». La « jurisprudence » Cyberpunk 2077 est passée par là…