Cyrclephone : un smartphone en forme d’oeuf pour les blasés du rectangle

Vous êtes blasés par la forme rectangulaire des smartphones, le design des mobiles modernes ne parvient plus à vous faire lever le sourcil ? Fort heureusement, il existe le Cyrclephone, un smartphone … en forme d’oeuf. Et attention, on ne parle pas seulement ici de la forme de la coque, car ici, même l’écran à une forme circulaire (ou ellipsoïdale pour être précis). Hormis ce design vraiment étonnant et radical, le Cyrclephone 2.0 – oui, il existait un Cyrclephone en 2021, et nous ne le savions pas ! – est un smartphone Android comme les autres.

Un peu trop comme les autres à vrai dire puisqu’en terme de spécifications, l’appareil entièrement financé par une campagne Indiegogo se situe plutôt au niveau de l’entrée de gamme : un processeur Qualcomm peu puissant, la compatibilité 4G, la caméra selfie 13 Mpx et un écran à la définition 800×800 ne permettent pas vraiment de faire péter les specs comme on dit. Cette techno vieillotte a cependant aussi des bons côtés : le port Jack est présent, tout comme le port Micro SD (deux ports qui ont disparu de la plupart des smartphones modernes). Le prix de vente sera de 999 dollars.