Science insolite : des chercheurs apprennent à des cellules neuronales à jouer à Pong

Pong n’est pas seulement l’un des tous premiers jeu vidéo de l’histoire (mais bien le premier en machine d’arcade destinée au grand public), c’est aussi LE jeu qui est le plus souvent utilisé dans nombre de tests en IA ou pour faire la démonstration de technologies potentiellement disruptives. Ainsi, au mois d’avril 2021, Neuralink nous dévoilait un singe jouant à Pong… par la pensée ! Cette fois, ce sont des cellules neuronales tirées de cellules souches et placées dans une boite de pétri qui ont appris à jouer au jeu culte d’Atari. Un groupe de chercheurs originaires d’Australie et du Royaume-Uni sont parvenus à créer un système électrique permettant aux cellules neuronales de continuer à se développer et de communiquer entre elles.



Une fois l’objectif défini (les cellules savent où se « situe » la balle en fonction du déclenchement des électrodes des cellules voisines), le groupe de cellules baptisé Cyborg est parvenu à apprendre comment jouer à Pong plus rapidement qu’une IA « émergente », même s’il reste encore quelques « trous » dans la raquette. De l’IA au cerveau mi-biologique mi-machine, n’y aurait -il finalement qu’un pas ?