Le télescope James Webb est totalement déployé (et maintenant ?)

Carton plein pour le JWST (James Webb Spatial Telescope). Après un lancement parfait, une correction de trajectoire tout aussi parfaite (ce qui permettra du JWST de garder de l’énergie pour 10 ans au moins) et l’ouverture du bouclier thermique (pare-soleil), les équipes de la NASA ont confirmé ce week-end que les miroirs secondaire et primaire (6,5 m de diamètre) avaient bien été déployés. Cette étape finale de la mise en service du télescope était pourtant considérée comme la procédure technique la plus complexe jamais réalisée dans l’espace (et à distance s’il vous plait !).

Pour rappel, aucune intervention de « secours » n’aurait été possible en cas de problème majeur, le JWST étant déjà bien trop éloigné de la Terre. Champagne donc pour les équipes de la NASA (et de l’ESA, n’oublions pas le lancement du JWST dans Ariane 5), mais il reste encore du chemin à parcourir. Le JWST va encore voyager environ deux semaines dans l’espace avant de rejoindre l’orbite du point de Lagrange L2, à plus d’un million de kilomètres de notre bonne vieille Terre.

Une fois sur « zone », les scientifiques devront encore étalonner le télescope avant que ce dernier ne puisse réellement commencer à scruter l’espace profond. Les premières observations devraient démarrer au mois de juin prochain.