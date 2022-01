[CES 2022] BMW dévoile un SUV électrique… qui change de couleur à volonté

Petite sensation du côté de BMW, qui a présenté au CES 2022 un SUV électrique iX… dont la carrosserie change de couleur à volonté (et quasi instantanément) ! Cette technologie « caméléon » impressionnante, développée en partenariat avec la société E Ink, s’appuie sur un procédé dit « électrophorétique » : la carrosserie du véhicule est recouverte d’ une couche de plusieurs millions de microcapsules (aussi fines qu’un cheveu) qui peuvent être stimulées par des signaux électriques. Cette « stimulation » active à son tour des pigments de couleurs, ce qui permet de basculer rapidement du noir au blanc crème.

BMW HAS A COLOR CHANGING CAR IN LAS VEGAS RIGHT NOW! #CES2022 pic.twitter.com/vgKMDiRedE — The Kilowatts 🚗⚡️ (@klwtts) January 5, 2022

BMW explique que ce changement de couleur n’est pas seulement là pour l’épate (enfin, un peu tout de même…) : le blanc a tendance à mieux « repousser » les rayons du soleil tandis que le noir garde plus facilement la chaleur, ce qui pourrait donc avoir un intérêt au plan thermique (et permettre de limiter l’usage de la clim ou du chauffage dans l’habitacle). Pour l’instant, et comme on peut s’en douter malheureusement, cette technologie assez bluffante n’est pas prévue sur les modèles de série de la marque allemande.