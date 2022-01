Meta : leaks en pagaille sur les specs du Quest 3 et du Cambria, ainsi que sur la v37 (déplacement dans le home, nouveaux claviers, etc.)

C’est la foire aux leaks sur les produits et services de Meta. En quelques heures, plusieurs infos sont tombées sur les technologies VR de la firme à Zuckerberg, à commencer par les spécifications des casques VR Cambria et Meta Quest 3. Ainsi, le très renseigné Ming Chi Kuo affirme que le Meta Cambria, plus communément appelé le « Quest pour les pros », sera disponible à la vente durant le second trimestre de cette année et devrait proposer des écrans Mini-LED 2,48 pouces avec une résolution de 2160 × 2160 par œil (soit plus que ce qui a été annoncé pour le PSVR 2). Meta tablerait sur des ventes de 3 millions d’unités la première année.

Meta Cambria (Q2 2022) will include MiniLED screens. Targeting to sell 3 million HMD units in its first year. Quest 3 is planned to include uOLED. Meta signed deal to build production lines for these displays with Changxin Technology Connect 2023 announce/release soon after — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) January 4, 2022

Quant au Meta Quest 3, le lancement commercial serait prévu pour l’an prochain, avec cette fois des écrans uOLED (Micro Oled) que certaines sources annoncent à 2500 x 2500 par œil (soit un format hybride très proche de la 3,5 K en densité de pixels). Les écrans du Meta Quest 3 seraient fabriqués par Changxin Technology. Meta ferait tout son possible pour équiper le Meta Quest 3 d’un processeur maison équipé d’un GPU boosté, mais au pire, l’appareil devrait intégrer le XR3 de Qualcomm (entre 2 et 3 Tflops attendus).

v37 Oculus Quest 2 Update Hidden Features 🧵 A Horizon Home / Parties demo got added in v37: – moving around in the home via the right Thumbstick

– casting from Oculus TV to watch VR videos together with others

– start a party to play games with others 1/4 pic.twitter.com/NFTzi7mg3B — Bastian :D 🦈 (@Basti564) January 7, 2022

Enfin, on en apprend beaucoup plus sur la prochaine mise à jour de l’OS du Meta Quest, et une fois de plus, les nouveautés sont d’importance. Il sera ainsi possible de se déplacer librement dans sa zone Home (enfin !), de regarder à plusieurs avatars des vidéos VR Oculus TV ou de démarrer directement des parties multijoueurs, toujours via le Home. Deux nouveaux claviers seront supportés pour les adeptes du télétravail en VR, soit le Logitech MX Keys et l’Apple Magic Keyboard (!). Il sera aussi possible de tracer une zone une Gardian en « tirant » simplement les murs, plafond et sol, ce qui sera sans doute plus rapide que de tracer à la main une zone tout autour de soi. Enfin, un nouveau et mystérieux service Social Nux fait son apparition.