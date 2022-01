Star Wars Jedi: Fallen Order 2 serait annoncé avant l’E3 2022

Star Wars Jedi: Fallen Order doit avoir le droit à une suite et l’annonce officielle devrait arriver avant l’E3 2022. C’est en tout cas ce qu’annonce le journaliste américain Jeff Grubb, qui a quelques sources dans l’industrie du jeu vidéo.

Star Wars Jedi: Fallen Order 2 se précise

« Attendez-vous à entendre parler du jeu d’une manière significative avant l’E3 », a-t-il déclaré. L’annonce de Star Wars Jedi: Fallen Order 2 pourrait intervenir au mois de mai, sachant que l’E3 a lieu en juin (uniquement en ligne). Et tous les fans de Star Wars savent que le mois de mai est important.

En effet, le 4 mai est la Journée Star Wars. Ce choix de date s’explique par la célèbre phrase « Que la Force soit avec vous », qui se dit en anglais « May the Force be with you », avec May the Force qui est très proche de May the fourth (4 mai). D’autre part, il y a la Star Wars Celebration. L’édition de 2022 aura lieu du 26 au 29 mai. Il est donc possible qu’Electronic Arts et Respawn Entertainment annoncent le nouveau jeu durant le mois.

Si on part du principe que le jeu est annoncé en mai, alors une disponibilité à la fin de 2022 est envisageable. Tout dépendra en réalité de l’avancée du développement au moment de l’annonce. Il n’y a pas de détails à ce sujet pour l’instant.