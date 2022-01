Non, TousAntiCovid n’est pas « l’application française la plus téléchargée de l’histoire »

Cédric O, le secrétaire d’État au Numérique, a assuré sur Franceinfo que TousAntiCovid était « a priori l’application française la plus téléchargée de l’histoire » avec ses 50 millions de téléchargements. Mais ce n’est pas vrai et le secrétaire d’État a reconnu s’être trompé.

Une rectification sur la popularité de TousAntiCovid

Par exemple, l’application de streaming musical Deezer comptabilise plus de 50 millions de téléchargements rien que sur Android. Les chiffres sur iOS ne sont pas connus parce qu’Apple ne le partage pas publiquement, contrairement à Google et son Play Store. Il y a également le lecteur multimédia VLC qui compte plus de 100 millions de téléchargements rien que sur Android. Dans les deux cas, il s’agit d’applications françaises.

Cédric O a fait savoir à BFMTV qu’il avait fait une erreur avec sa déclaration. Il s’appuyait en réalité sur les classements en cours des applications les plus téléchargées, aussi bien sur l’App Store que sur le Play Store. Et effectivement, TousAntiCovid a été régulièrement à la première place. C’est toujours le cas aujourd’hui d’ailleurs. Mais cela ne signifie pas que les téléchargements marquent un record.

Le secrétaire d’État a ajouté que l’application prévient chaque jour 50 000 personnes pour leur indiquer qu’elles sont cas contact. C’est peu quand on sait qu’il y a nettement plus de cas chaque jours. Rien qu’hier, il y a eu 258 787 nouveaux cas. Le faible nombre de personnes prévenues s’expliquent par le fait qu’il est possible d’utiliser TousAntiCovid sans pour autant activer obligatoirement le traçage.