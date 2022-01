Galaxy S22 : un leak dévoile le design, les spécifications, et le chargeur

A quelques semaines de sa présentation officielle, le Galaxy S22 se dévoile : une vidéo sut twitter et désormais un leak sur la célèbre chaîne YouTube d’Unbox Therapy confirment le design de l’appareil et au passage quelques unes des spécifications principales (notamment sur le bloc photo). Toute la gamme est passée en revue, soit le Galaxy S22, le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 Ultra. Le bloc photo du Galaxy S22 Ultra est totalement enchâssé dans la coque arrière, sans zone de séparation, au point que l’on ne peut plus vraiment parler de bloc photo pour ce modèle.

Les specs aussi se sont la malle : écrans 6,1 pouces (modèles standard) ou 6,55 pouces (modèle Plus), capteur principal 50 megapixels + capteur téléobjectif (sans autres détails) sur le standard et le plus, bloc photo 4 capteurs sur le modèle Ultra dont un capteur principal 108 megapixels, un ultra grand angle 12 Mpx, un téléobjectif 10 Mpx (zoom x3), et un périscope x10 10 Mpx.

Here's that 45W PD Charger for your new S22 Ultra (EP-T4510) the pic I posted a while back for this was obviously the wrong one. pic.twitter.com/jZw8Gu4Giq — Roland Quandt (@rquandt) January 5, 2022

Même le nouveau chargeur passe une tête sur Twitter. Roland Quandt de WinFuture nous livre un superbe cliché de l’accessoire, qui assurerait une puissance électrique de 45 W en USB-C. L’officialisation de la gamme S22 devrait intervenir dans le courant du mois janvier ou au début du mois de février.