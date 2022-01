[CES 2022] Polaris : l’eGPU futuriste d’Alienware

Alienware a beau avoir dans son catalogue produit de très puissants PC gaming, le fabricant n’en oublie pas les PC gamers qui souhaiteraient upgrader la puissance graphique de leur PC portable sans devoir tout racheter. Le CES 2022 a donc été l’occasion de dévoiler le concept Polaris, un eGPU au look résolument futuriste (et inspiré de la gamme Aurora).

Ce boitier compact peut recevoir sans soucis des cartes RTX 30XX y compris la volumineuse RTX 3090 Ti. On y trouve aussi deux adaptateurs AC de 330W/425W, un système de refroidissement liquide CryoTech de 240mm, sans oublier des ports Thunderbold 3 et 4, USB 4, USB-C, USB-A, et même de la connectique Ethernet 2.5 Gb !

Pour l’instant, cet eGPU n’est encore qu’un concept, mais Alienware serait sans doute très inspiré de réfléchir à sa possible commercialisation. Certes, on image sans mal que le prix pourrait faire mal, mais après tout, ce n’est pas comme si Alienware ne nous avait pas habitué à des tarifs exorbitants.