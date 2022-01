Instagram teste le retour de l’affichage chronologique

Instagram avait promis le retour de l’affichage chronologique pour 2022 et nous y sommes. Le réseau social débute une phase de test avec trois nouvelles options, dont l’ordre chronologique.

La première option a pour nom Home (probablement Accueil en français). Il s’agit de l’expérience déjà disponible aujourd’hui. Instagram choisit lui-même l’ordre d’affichage des photos et des vidéos selon son algorithme. Il se base sur plusieurs éléments, dont les interactions. Une publication qui a beaucoup d’interactions sera plus mise en avant qu’une autre.

En deuxième option, on retrouve Favoris. Chaque utilisateur pourra mettre telle et telle personne en favoris. Cela permettra d’avoir un flux dédié pour voir uniquement leurs publications et ainsi s’assurer de n’en manquer aucune.

Enfin, Instagram propose une troisième option qui a pour nom Following (probablement Abonnements en français) avec le fameux affichage chronologique. Les photos et vidéos sont affichées dans l’ordre dans lequel elles ont été publiées, sans aucune intervention par le réseau social.

Adam Mosseri, le patron d’Instagram, indique que la phase de test a commencé. Il ajoute que la disponibilité pour tous devrait se faire dans le courant du premier semestre de 2022, mais il n’y a pas une date plus précise pour l’instant.

Testing Feed Changes 👀

We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

– Home

– Favorites

– Following

We hope to launch these soon. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/9zvB85aPSp

— Adam Mosseri (@mosseri) January 5, 2022