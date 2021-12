Instagram va remettre l’ordre chronologique en 2022

L’ordre chronologique va faire son retour sur Instagram, mais il faudra attendre 2022. Adam Mosseri, le patron du réseau social, a évoqué cette nouveauté durant son audition devant le Congrès américain. Celle-ci concerne la sécurité des jeunes.

Le retour d’une fonctionnalité disparue il y a cinq ans

« Nous travaillons actuellement sur une version du fil chronologique que nous espérons lancer l’année prochaine », a déclaré le patron d’Instagram, ajoutant que l’entreprise travaille sur cette fonctionnalité « depuis des mois ». Il n’a pas donné de détails supplémentaires sur le fonctionnement, mais a déclaré que la société vise le premier trimestre de l’année prochaine pour un lancement.

Instagram proposait déjà un tel fil à son lancement. Les photos (il n’y avait pas le support des vidéos à l’époque) apparaissaient du plus récent au plus ancien. Depuis 2016, le réseau social utilise un algorithme qui détermine tout seul quel est l’ordre des contenus affichés. C’est basé sur plusieurs facteurs, notamment sur le nombre d’interactions.

Il faut savoir que l’ordre chronologique n’est plus disponible depuis la mise en place de l’algorithme. Cela dérange de nombreux utilisateurs, sachant qu’il arrive de manquer certaines publications. Aussi, l’ordre choisi est parfois discutable.

Il est possible qu’Instagram fasse comme Twitter, à savoir proposer l’option de l’ordre chronologique et l’option pour l’algorithme. On se doute bien que cette dernière ne va pas soudainement disparaître. La réponse sera connue au début de 2022.