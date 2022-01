Popcorn Time, le « Netflix des pirates », ferme ses portes

C’est la fin pour Popcorn Time, cette application qui se faisait appeler par certains comme le « Netflix des pirates » a décidé de fermer ses portes. Elle avait fait ses débuts en 2014.

Fermeture définitive de Popcorn Time

Popcorn Time permettait de voir illégalement des films et séries. Il y avait aussi bien des contenus de studios de cinéma que des contenus venant de plateformes de streaming comme Netflix. N’importe qui pouvait ainsi télécharger l’application et voir les programmes sans débourser le moindre centime. Bien évidemment, cette pratique n’est pas légale.

Pourquoi cet arrêt ? Sur le site de Popcorn Time, on peut voir une image de Google Tendances avec le mot-clé « popcorn time ». Le service Google Tendances permet de voir si tel ou tel mot est populaire sur le moteur de recherche. Comme on peut le voir sur l’image, la tendance fut à la baisse au fil des années. On peut donc comprendre que l’application n’attirait plus beaucoup de monde, d’où l’intérêt d’y mettre un terme.

Il est vrai qu’il existe de nombreuses alternatives. La plus populaire concerne les sites de streaming illégaux sur lesquels il n’y a rien besoin d’installer. Il y a également les services illégaux d’IPTV, avec beaucoup d’entre eux qui proposent un service de VOD avec des films et séries, en plus des chaînes de télévision. Nous pouvons aussi citer les torrents et le téléchargement direct, mais ces pratiques existaient déjà quand Popcorn Time a vu le jour.