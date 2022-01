[CES 2022] Asus dévoile le Zenbook Fold, le premier ordinateur portable pliant

Le pliable est à la mode, une tendance qui concerne néanmoins principalement le smartphone. Mais ça, c’était avant qu’Asus ne se point au CES 2022 pour annoncer le Zenbook Fold, soit le premier ordinateur portable pliant au monde. Le Zenbook Fold 17 OLED embarque un écran OLED 17,3 pouces compatible Dolby Vision qui peut se plier de façon à obtenir deux dalles Full HD (et ne pas dépasser l’encombrement d’un ordinateur portable de 12,5 pouces).

A moitié plié, le Zenbook Fold peut disposer d’un clavier tactile ou d’une tablette graphique affichée sur l’écran du bas tandis que totalement ouvert, l’appareil se présente alors sous la forme d’une tablette king size. Il est aussi possible d’utiliser le Zenbook Fold 17 OLED comme un ordinateur plus traditionnel, avec un clavier et une souris Bluetooth placés devant déplié.

Cet ordinateur hors norme sera disponible à la vente vers le milieu de l’année au prix assez costaud de 3999 euros.