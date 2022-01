[CES 2022] Sound Mirror : la startup ICON.AI dévoile un miroir acoustique et connecté

Le CES est souvent l’occasion pour des petites startups de promouvoir des projets décalés voire avant-gardistes. Le Sound Mirror de la société ICON.AI ressemble à un miroir circulaire de salon/salle de bain assez classique… sauf qu’il ne s’agit pas d’un miroir de salon mais bien plutôt d’une enceinte connectée ! Placée à la base du miroir, le bloc d’enceinte se connecte au smartphone en Bluetooth et/ou en Wi-Fi et s’avère même compatible avec l’assistant vocal Amazon Alexa, ce qui signifie qu’il est possible de piloter l’appareil à la voix et de profiter en sus de l’ensemble de services rattachés à Alexa (météo, Podcasts, alarme, lecture musicale, etc.).

Le Sound Mirror supporte aussi les principaux services de streaming musical, soit Amazon Music, Apple Music , Pandora et bien évidemment le numéro un Spotify. Le contrôle à la voix permet aussi de régler le volume sonore (of course), mais aussi le niveau des graves (basse), des médiums et des aigus (fonctions d’equalizer). Plusieurs coloris seront disponibles lors de la commercialisation de l’appareil (or, chrome, mat noir et mat blanc). Ne reste plus qu’à en savoir un peu plus sur les spécifications techniques, le prix, et la date de sortie.