[CES 2022] Samsung présente une télécommande qui se charge avec les ondes de votre routeur

Samsung a trouvé une nouvelle méthode pour charger la télécommande du téléviseur : avec les ondes de votre routeur. Adieu les piles, que ce soit des modèles standards ou rechargeables. Samsung profite du CES 2022 pour faire cette annonce.

Une charge de la télécommande Samsung avec des ondes

L’année dernière, Samsung avait dévoilé l’Eco Remote, un modèle embarquant un panneau photovoltaïque pour la charge grâce au soleil. Cette année, le constructeur dévoile une télécommande qui peut toujours profiter de la charge solaire, tout comme elle supporte la charge via les ondes du routeur. Le produit collecte les ondes en question puis les transforme en énergie.

Ce système n’est pas courant. Cela s’explique notamment par le fait que cela peut fonctionner avec les appareils qui consomment peu d’énergie. Cela tombe bien, les télécommandes font partie de cette catégorie.

Outre la charge solaire et celle avec les ondes, il est possible de passer par le port USB-C. Ce moyen est le plus rapide pour la charge, annonce Samsung.

Comme pour la télécommande présentée en 2021, l’objectif est de se débarrasser des piles AAA. Samsung a déjà estimé que le passage aux télécommandes à énergie solaire permettrait d’éviter de jeter 99 millions de piles sur une période de sept ans. Samsung a également exploré d’autres moyens d’auto-recharge, comme l’exploitation de l’énergie cinétique créée lorsque la télécommande est secouée et l’utilisation de l’énergie vibratoire créée lorsque le microphone capte des sons. Mais cette fois, l’entreprise a décidé d’ajouter la récupération des ondes comme autre moyen de maintenir le fonctionnement de la télécommande à tout moment.