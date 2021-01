Samsung dévoile sa gamme de téléviseurs Neo QLED à affichage Mini-LED

Samsung n’aura pas attendu l’ouverture du CES 2021 (le 11 janvier prochain) pour déballer ses nouveautés technologiques. Le géant sud-coréen vient en effet de clore sa conférence First Look, une conférence marquée par une pluie d’annonces de téléviseurs à affichage Mini-LED ou Micro-LED. La gamme la plus rapidement (et financièrement) accessible au public sera la Neo QLED (Mini-LED), qui reprend la conception technologique des dalles QLED de Samsung mais avec des diodes LED 40 fois plus petites que celles des dalles QLED « classiques ».

Samsung promet que ses TV Neo QLED amélioreront l’empreinte carbone mais aussi bien sûr la qualité d’affichage : luminosité encore plus intense, contraste étendu, couleurs 12 bits, disparition du blooming ou du marquage (burn-in), sans oublier le puissant processeur Neo Quantum capable d’upscaler en 4K mais aussi en 8K UHD. On note aussi l’intégration du boitier OneConnect, un design Infinity Screen sans aucune bordure de dalle, et une télécommande rechargeable en solaire (l’USB-C est présent tout de même…).

Sur le plan des fonctionnalités, un effort particulier a été fait sur la prise en compte de certains handicaps : modification des couleurs pour les daltoniens, zoom en langue des signes, contrôle vocal, rien ne manque ou presque. Samsung travaille même sur une technologie capable de piloter entièrement le téléviseur grâce au langage des signes ! Plusieurs modèles de dalles Neo QLED seront bientôt disponibles, dont 2 modèles 4K et 2 modèles 8K UHD. Les tarifs démarreront à un peu moins de 2000 euros.