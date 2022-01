Les Xiaomi 12 arriveraient en France un peu plus tard qu’espéré

Les Xiaomi 12 et 12 Pro sont déjà disponibles à l’achat en Chine, mais il faut attendre pour les avoir en France et dans les autres pays. En réalité, il faudrait attendre un peu plus longtemps en comparaison avec les Xiaomi 11.

De la patience pour la sortie des Xiaomi 12 en France

Pour les Xiaomi 11, la présentation en Chine avait eu lieu à la fin de décembre 2020 avec une disponibilité à l’internationale pour le 8 février 2021. Pour les Xiaomi 12, la sortie en France ne devrait pas se faire sur ce même créneau si l’on en croit le leaker Mukul Sharma. La disponibilité se ferait plutôt à la fin février ou au début du mois de mars.

Il n’est pas précisé pourquoi les versions internationales des smartphones prendront plus de temps que d’habitude pour arriver. Xiaomi n’a pour l’instant rien communiqué publiquement.

Une déclaration distincte de Digital Chat Station apporte également un éclairage sur la date à laquelle le Xiaomi 12 Ultra sera dévoilé. Comme le rapporte GizmoChina, le modèle haut de gamme pourrait être présenté en Chine au milieu ou à la fin du mois de février, avec un super-téléobjectif périscope comme caractéristique principale. Cela signifie que le modèle Ultra pourrait faire l’objet d’une sortie mondiale quelques mois plus tard.