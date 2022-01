[CES 2022] Samsung dévoile de nouveaux écrans Micro-LED… au prix macro ?

Samsung s’est longtemps appuyé sur la technologique LED puis QLED pour ses téléviseurs grand public, avant de s’ouvrir vers le mini-LED l’an dernier avec la gamme des Neo QLED (gamme renouvelée cette année avec des écrans 144 Hz). Mais il y a encore mieux que cela, mieux que l’OLED même : le Micro-LED, une technologie déjà présente sur certaines casques VR très haut de gamme (ceux de Varjo par exemple), devrait aussi se démocratiser à l’avenir sur des formats de plus grande taille, comme des moniteurs d’ordinateurs voire des téléviseurs.

Samsung avait dévoilé ses premières TV Micro-LED l’an dernier, des modèles qui tenaient presque de l’édition ultra limitée étant donné les tarifs indécents de ces machines. Rebelotte cette année avec des dalles Micro-LED en 110, 101, et 89 pouces, des dalles au look renversant (Monolith Design) et aux spécifications à priori très haut de gamme : couverture colorimétrique Adobe RGB et DCI-P3, luminosité maximale de 2000 nits, plus de 99% de surface affichable en façade (aucune bordure en somme), échantillonnage des niveau de gris sur 20 bits, et 25 millions de LED micrométriques capables d’afficher des images avec la qualité de l’OLED… sans les défauts habituels de l’OLED (effet de trainée, vieillissement prématuré de la dalle, etc). La compatibilité Dolby Atmos tient presque de l’anecdotique au vu des caractéristiques impressionnantes du bouzin.

On notera enfin qu’à l’instar des modèles Neo QLED, ces TV Micro-LED proposent des fonds d’écrans artistiques via le Mode Art, ici des oeuvres numériques de l’artiste turco-américain Refik Anadol. La nouvelle interface proposée permettra aussi d’acheter et d’échanger des oeuvres numériques en NFT. Aucun prix n’a encore été communiqué, et l’on craint un peu le pire à ce sujet…